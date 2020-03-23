Пистолет в урне спровоцировал полицейскую погоню на севере Петербурга

Два товарища попытались избавиться от пистолета в Приморском районе Петербурга, но были задержаны полицией. Эксперты попытаются понять, почему оружие вдруг полетело в урну.



Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне ночью у дома №21 по Серебристому бульвару нарядом ГИБДД был остановлен Mercedes S350. За рулём находился 27-летний петербуржец, рядом был его 34-летний приятель. Оба имеют северо-кавказские корни.



Правоохранители устроили погоню за автомобилем после того, как водитель якобы выкинул в урну травматический «ИЖ» с магазином, в котором находились 4 патрона. Оба мужчины после задержания были доставлены в 35 отдел полиции, где на них первым делом оформили протокол о мелком хулиганстве. Пистолет отправлен на экспертизу.

