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23.03.2020 08:52
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Пистолет в урне спровоцировал полицейскую погоню на севере Петербурга

Два товарища попытались избавиться от пистолета в Приморском районе Петербурга, но были задержаны полицией. Эксперты попытаются понять, почему оружие вдруг полетело в урну.

Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне ночью у дома №21 по Серебристому бульвару нарядом ГИБДД был остановлен Mercedes S350. За рулём находился 27-летний петербуржец, рядом был его 34-летний приятель. Оба имеют северо-кавказские корни.

Правоохранители устроили погоню за автомобилем после того, как водитель якобы выкинул в урну травматический «ИЖ» с магазином, в котором находились 4 патрона. Оба мужчины после задержания были доставлены в 35 отдел полиции, где на них первым делом оформили протокол о мелком хулиганстве. Пистолет отправлен на экспертизу.

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