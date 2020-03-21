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21.03.2020 16:01
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«Чтоб не как в 1917-м». Смольный будет успокаивать потребительский ажиотаж на фоне эпидемии коронавируса репортажами со складов

Риск роста цен на продукты питания в Петербурге из-за ажиотажа на фоне эпидемии коронавируса сохраняется. Об этом 21 марта сообщил журналистам вице-губернатор Евгений Елин. При этом он отметил, что этот рост не носит спекулятивный характер.

«Мы не можем гарантировать, что цены будут стоять на одном и том же уровне. Но сети понимают, и поставщики понимают, что любые отклонения будут жестко караться и преследоваться. Этому мы научились в прошлый кризис», — сказал он.

Угрозы дефицита, по его словам, нет. «Пики [спроса] прошли, как по продовольственной группе, так и по лекарственной. Уровень ажиотажного спроса определяется размером холодильника», — отметил Евгений Елин. Ажиотаж, по его словам, возникает «из-за неосведомленности из-за подозрений». «Мы вспоминали революцию 17-го года, [она случилась] не потому, что не было хлеба, а потому что считали, что не было хлеба», — сказал Евгений Елин. «Не надо про революцию», — попросил коллегу вице-губернатор Владимир Княгинин.

По словам Княгинина, для успокоения населения в новостных выпусках будет устраиваться трансляция с оптовых складов. «Не в смысле, что мы будем наблюдать за движением грузчиков, а в каждом выпуске новостей будет сообщение, что были здесь, и всё работает нормально», — сказал он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Sibir_5e4d67bbb7aea
- и чьи же это припасы на складах? - маркиза Карабаса Барабаса...
mila789
Значит батька обманывает, что у нас дефицит и обратились к ним за поставками?
260694301
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