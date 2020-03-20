«Победа» вывезла всех своих клиентов, застрявших в Черногории из-за коронавируса

Авиакомпания «Победа» отчиталась о возвращении в Москву всех своих клиентов, которые оставались в закрытой из-за коронавируса Черногории. Последний борт прилетел в Россию 20 марта. Всего было четыре захода, часть туристов помог доставить «Аэрофлот». Они первыми получили разрешение.



«Мы счастливы, что вернули домой наших клиентов. Ситуация, с которой им пришлось столкнуться в Черногории, до глубины души потрясла нашу команду. Двое суток наши клиенты находились в чужой стране без какой-либо информации и помощи со стороны черногорских властей. С таким бесчеловечным отношением к россиянам мы не сталкивались до сих пор ни в одной стране нашей маршрутной сети, куда в марте «Победа» была вынуждена приостановить полеты. Мы выражаем огромную благодарность МИД России и всему коллективу Посольства РФ в Черногории за содействие в возвращении наших граждан», — отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

