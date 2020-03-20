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20.03.2020 14:03
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В Москве похоронили Эдуарда Лимонова. Петербургские нацболы провели акцию на Дворцовом мосту

Писатель и политик Эдуард Лимонов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 20 марта. Церемонию закрыли для журналистов и широкой общественности.

Сообщается, что проститься пришло не более трёх сотен человек из числа близких, друзей, коллег, соратников и родственников.

Тем временем в Петербурге нацболы простились с ушедшим лидером, растянув баннер с надписью «Наше имя Эдуард Лимонов» на Дворцовом мосту. В честь покойного зажгли файеры.

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Лимонов скончался 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет от онкологии.

Эдуард Савенко (настоящая фамилия деятеля) родился в 1943 году в Дзержинске, в 1974 году эмигрировал в Нью-Йорк и Париж, вернулся в Россию в 1991-м. Среди самых известных романов писателя — «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Дед» и многие другие. Лимонов также писал стихи и публицистику, создал запрещённую в России партию НБП, газету «Лимонка», намерен был участвовать в президентских выборах 2012 года как единый кандидат от оппозиции, однако его кандидатуру не зарегистрировал ЦИК.

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