В Москве похоронили Эдуарда Лимонова. Петербургские нацболы провели акцию на Дворцовом мосту
Писатель и политик Эдуард Лимонов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 20 марта. Церемонию закрыли для журналистов и широкой общественности.
Сообщается, что проститься пришло не более трёх сотен человек из числа близких, друзей, коллег, соратников и родственников.
да, смерть pic.twitter.com/28I2qMTaSY— герасименко (@planca) March 20, 2020
Тем временем в Петербурге нацболы простились с ушедшим лидером, растянув баннер с надписью «Наше имя Эдуард Лимонов» на Дворцовом мосту. В честь покойного зажгли файеры.
Лимонов скончался 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет от онкологии.
Эдуард Савенко (настоящая фамилия деятеля) родился в 1943 году в Дзержинске, в 1974 году эмигрировал в Нью-Йорк и Париж, вернулся в Россию в 1991-м. Среди самых известных романов писателя — «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Дед» и многие другие. Лимонов также писал стихи и публицистику, создал запрещённую в России партию НБП, газету «Лимонка», намерен был участвовать в президентских выборах 2012 года как единый кандидат от оппозиции, однако его кандидатуру не зарегистрировал ЦИК.