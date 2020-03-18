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18.03.2020 08:51
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Названа причина смерти Эдуарда Лимонова. Похороны закроют от всех

Причиной смерти писателя Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание. Об этом 18 марта РБК сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем которой был Лимонов.

Похороны и прощание с Лимоновым будут закрыты для прессы. Это была его последняя воля.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет.

Лимонов родился в 1943 году в Дзержинске, в 1974 году эмигрировал в Нью-Йорк и Париж, вернулся в Россию в 1991-м. Среди самых известных романов писателя — «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Дед» и многие другие. Лимонов также писал стихи и публицистику, создал запрещённую в России партию НБП, газету «Лимонка», намерен был участвовать в президентских выборах 2012 года как единый кандидат от оппозиции, однако его кандидатуру не зарегистрировал ЦИК.

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Комментарии (3)

Caliform
В "Подросток Савенко" очень понравились рассуждения про украинский язык. Произведение написано в 1983 году. Действие происходит в Харькове 1958 года. Все в Харькове говорят на русском.
Pilat
Вот это действительно потеря для России. Власти его боялись до визга. Делали всё, чтобы он не мог пройти ни каких регистраций на выборы. На мой взгляд это был один из лучших современных писателей
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