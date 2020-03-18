Названа причина смерти Эдуарда Лимонова. Похороны закроют от всех

Причиной смерти писателя Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание. Об этом 18 марта РБК сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем которой был Лимонов.



Похороны и прощание с Лимоновым будут закрыты для прессы. Это была его последняя воля.



Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет.

Лимонов родился в 1943 году в Дзержинске, в 1974 году эмигрировал в Нью-Йорк и Париж, вернулся в Россию в 1991-м. Среди самых известных романов писателя — «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Дед» и многие другие. Лимонов также писал стихи и публицистику, создал запрещённую в России партию НБП, газету «Лимонка», намерен был участвовать в президентских выборах 2012 года как единый кандидат от оппозиции, однако его кандидатуру не зарегистрировал ЦИК.

