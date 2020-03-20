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20.03.2020 13:39
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Таксист, сбивший «под кайфом» иностранца на Невском, получил 1,5 года условно

Фото: «Дорожный инспектор»

В Петербурге вынесли приговор водителю такси, который в мае 2019 года сбил пешехода на Невском проспекте. Иностранец пытался перейти дорогу в неположенном месте, а водитель был «под кайфом».

ДТП произошло 17 мая в 0:59 около дома 39 по Невскому проспекту. Как установил суд, подсудимый управлял автомобилем Volkswagen Polo, находясь в состоянии наркотического опьянения. Машина принадлежит ООО «ЛИКСМН», и ранее сообщалось, что это «Яндекс.Такси».

Как сообщает 20 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина двигался на Volkswagen Polo по Невскому проспекту в направлении от Садовой улицы к набережной Фонтанки. К дому 39 он приближался на скорости порядка 60–70 км/ч по третьей от правого края полосе.

В этот момент Невский проспект переходил пешеход. Гражданин Германии шел слева направо вне пешеходного перехода. В один момент водитель «Поло», не убедившись в безопасности маневра, перестроился в левый ряд и сбил мужчину. В результате немец получил тяжелые травмы и впал в кому 3-й степени.

Автомобилист полностью признал свою вину. Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным по п.а ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на 2 года.

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Комментарии (6)

local_5e4d8cf621bfb
Вред здоровью(кома,тяжелые травмы)=лишение прав на 2 года,а потом снова гоняй? Что такое условный срок,знаю на примере своего знакомого)))
SanNik
Надо было премию дать - за борьбу с фашизмом.
А если серьезно - депутатов написавших такие законы надо проверить у психолога на адекватность и запретить занимать государственные посты - на хрен поднимать демографию, вводить экономические стимулы если любой пьяный утырок может сбить человека и уйти от лишения свободы.
Wadim_
это вам не стаканчик кинуть, гыгы
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