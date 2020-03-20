Таксист, сбивший «под кайфом» иностранца на Невском, получил 1,5 года условно
В Петербурге вынесли приговор водителю такси, который в мае 2019 года сбил пешехода на Невском проспекте. Иностранец пытался перейти дорогу в неположенном месте, а водитель был «под кайфом».
ДТП произошло 17 мая в 0:59 около дома 39 по Невскому проспекту. Как установил суд, подсудимый управлял автомобилем Volkswagen Polo, находясь в состоянии наркотического опьянения. Машина принадлежит ООО «ЛИКСМН», и ранее сообщалось, что это «Яндекс.Такси».
Как сообщает 20 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина двигался на Volkswagen Polo по Невскому проспекту в направлении от Садовой улицы к набережной Фонтанки. К дому 39 он приближался на скорости порядка 60–70 км/ч по третьей от правого края полосе.
В этот момент Невский проспект переходил пешеход. Гражданин Германии шел слева направо вне пешеходного перехода. В один момент водитель «Поло», не убедившись в безопасности маневра, перестроился в левый ряд и сбил мужчину. В результате немец получил тяжелые травмы и впал в кому 3-й степени.
Автомобилист полностью признал свою вину. Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным по п.а ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на 2 года.