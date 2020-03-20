В Петербурге вынесли приговор водителю такси, который в мае 2019 года сбил пешехода на Невском проспекте. Иностранец пытался перейти дорогу в неположенном месте, а водитель был «под кайфом».



ДТП произошло 17 мая в 0:59 около дома 39 по Невскому проспекту. Как установил суд, подсудимый управлял автомобилем Volkswagen Polo, находясь в состоянии наркотического опьянения. Машина принадлежит ООО «ЛИКСМН», и ранее сообщалось, что это «Яндекс.Такси».

Как сообщает 20 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина двигался на Volkswagen Polo по Невскому проспекту в направлении от Садовой улицы к набережной Фонтанки. К дому 39 он приближался на скорости порядка 60–70 км/ч по третьей от правого края полосе.