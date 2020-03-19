Биржа Нью-Йорка немного поправилась

Фондовые торги на главной площадке США в Нью-Йорке завершились 19 марта ростом, пусть и не очень большим, повышение ключевых индексов составило 1-2%.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 188,27 пункта (0,95%) до 20087,19 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 11,29 пункта (0,47%), до уровня 2409,39, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 160,74 пункта (2,3%), до 7150,58 пункта.



Вечером на Московской бирже рубль также начал отыгрывать падение последних нескольких дней, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией.