РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом. Он должен обеспечить тестирование россиян

РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом. О создании объединения сообщается на сайте правительства 19 марта.



«Основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий. В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий», — говорится в сообщении кабмина.



В правительстве также уточнили, что пилотный проект по тестированию россиян на коронавирус на базе системы российско-японских экспресс-тестов запустят в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Росздравнадзор уже дал разрешение на применение российско-японской системы диагностики инфекции. Новый метод, по словам участников альянса, сокращает время тестирования более чем в 4 раза, с двух и более часов до 30 минут.

