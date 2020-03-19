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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 18:21
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РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом. Он должен обеспечить тестирование россиян

РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом. О создании объединения сообщается на сайте правительства 19 марта.

«Основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий. В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве также уточнили, что пилотный проект по тестированию россиян на коронавирус на базе системы российско-японских экспресс-тестов запустят в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Росздравнадзор уже дал разрешение на применение российско-японской системы диагностики инфекции. Новый метод, по словам участников альянса, сокращает время тестирования более чем в 4 раза, с двух и более часов до 30 минут.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Лучше бы на вакцину альянс создали.
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