«Очередной психоз, который кому-то будет на руку». Лукашенко боится не коронавируса, а паники из-за него

Паника от коронавируса представляет из себя большую опасность, чем само заболевание. Об этом 19 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает информагентство БЕЛТА.

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — подчеркнул Лукашенко.

