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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:26
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«Очередной психоз, который кому-то будет на руку». Лукашенко боится не коронавируса, а паники из-за него

Паника от коронавируса представляет из себя большую опасность, чем само заболевание. Об этом 19 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает информагентство БЕЛТА.

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер убежден, что «мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», а весь «цивилизованный мир сошел с ума».

По мнению Лукашенко, политики «начали использовать ситуацию в своих интересах».

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

Напомним, из-за коронавируса Белоруссия по сути вступила в конфликт с Россией. Закрытие границ со стороны РФ из-за распространения коронавируса Александр Лукашенко сравнил с началом войны и заявил, что «коронавирус полыхает» именно в России. Российское правительство высказало «недоумение» в связи с такими высказываниями белорусского лидера.

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Комментарии (1)

aringa
Здравомыслящий человек. Завидую белорусам.
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