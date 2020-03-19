«Очередной психоз, который кому-то будет на руку». Лукашенко боится не коронавируса, а паники из-за него
Паника от коронавируса представляет из себя большую опасность, чем само заболевание. Об этом 19 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает информагентство БЕЛТА.
«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер убежден, что «мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», а весь «цивилизованный мир сошел с ума».
По мнению Лукашенко, политики «начали использовать ситуацию в своих интересах».
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Напомним, из-за коронавируса Белоруссия по сути вступила в конфликт с Россией. Закрытие границ со стороны РФ из-за распространения коронавируса Александр Лукашенко сравнил с началом войны и заявил, что «коронавирус полыхает» именно в России. Российское правительство высказало «недоумение» в связи с такими высказываниями белорусского лидера.