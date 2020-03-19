«Единая Россия» подготовит законопроект об уголовном наказании за побег из коронавирусного карантина
Побег из коронавирусного карантина в скором времени может стать уголовно наказуемым.
О планах подготовить законопроект 19 марта заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев перед началом пленарного заседания в Госдуме.
В Петербурге карантинные меры для вернувшихся из Китая закончились побегом четырех человек. На местную жительницу Аллу Ильину, получившую прозвище Сара Коннор по героине фильма «Терминатор», устроили охоту Роспотребнадзор и полиция. По решению суда её вернули в бокс. «Подвиг» петербурженки повторил москвич Алексей Нелюбин.
Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».