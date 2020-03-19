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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:10
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«Единая Россия» подготовит законопроект об уголовном наказании за побег из коронавирусного карантина

Побег из коронавирусного карантина в скором времени может стать уголовно наказуемым.

О планах подготовить законопроект 19 марта заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев перед началом пленарного заседания в Госдуме.

В Петербурге карантинные меры для вернувшихся из Китая закончились побегом четырех человек. На местную жительницу Аллу Ильину, получившую прозвище Сара Коннор по героине фильма «Терминатор», устроили охоту Роспотребнадзор и полиция. По решению суда её вернули в бокс. «Подвиг» петербурженки повторил москвич Алексей Нелюбин.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Lazy
Как бы думу в карантин посадить, с уголовной ответственностью за побег? Она, по-моему, гораздо страшнее и опаснее коронавируса... От вируса хоть можно спрятаться, а от этих никакого спасу нет, всех достанут.
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