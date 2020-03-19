Олег Качанов стал замминистра связи РФ

Премьер-министр России назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Качанова Олега Юрьевича заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.Ранее Качанов занимал должность директора департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи.
Накануне Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, отвечавшего за международное сотрудничество.