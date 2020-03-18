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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 18:10
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Хуснуллин рекомендовал строителям-мигрантам отказаться от поездок домой

В случае заморозки строек из-за коронавируса правительство рассмотрит возможность для иностранных работников остаться на территории России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 марта.

«Я дал поручение Минстрою подготовить комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса на строительных площадках. Мы в ежедневном формате обсуждаем необходимые шаги для продолжения бесперебойной работы. Ведется постоянный контроль самочувствия сотрудников. Всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам Хуснуллина, на всех российских стройках созданы условия для борьбы с распространением COVID-19. Вице-премьер уточнил, что антикризисный план предполагает сокращение ограничений для бизнеса и увеличение субсидий. Это должно помочь поддержать строительство жилья и инфраструктуры на территории страны. «У правительства есть понимание, что останавливать стройку нельзя, потому что потом будет очень сложно выйти на прежние объемы строительства», — уточнил он.

Ранее правительство подготовило план поддержки экономики из-за риска распространения коронавируса. Он подразумевает создание антикризисного фонда в размере до 300 млрд рублей. Петербургские власти создали штаб по борьбе с экономическими последствиями коронавируса и собирают предложения от бизнеса.

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Комментарии (5)

Sonata
Нет, пусть уж лучше в родной кишлак едут, а обратно ни-ни
virtvid
Рекомендую всем строителям-мигрантам вернуться домой и забрать с собой хуснулина
bessalamuchus
он, кстати, сам-то собирается отказаться от поездок на родину?
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