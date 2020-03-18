Фото бельков опубликованы в группе спасения тюленей 18 марта. Как рассказывают зоозащитники, самца нашли гуляющие в парке «Дубки» на территории Сестрорецка. «Нерпенок из парка «Дубки», по-видимому, где-то долго полз, потому что у него стёрта шерсть на пузе и конечностях и порез кожи на подбородке», — объяснили его черное пузо сотрудники центра.

Центр помощи ластоногим принял еще двух щенков балтийской нерпы, обоих подобрали на территории Курортного района Петербурга. Одна к ним ползла очень долго.

Второго щенка, самку, нашли на пляже в Смолячково. «Пока мы ехали [нашедшая ее девушка], преграждала ей зонтиком путь к убийственной для малышки холодной воде», — рассказали зоозащитники.



Они также отметили, что все спасенные за сезон 2020 года бельки поживают «стабильно». Больше десятка их в центре было уже в минувшие выходные.

Вероятность нахождения других нуждающихся в помощи нерпят на территории Курортного района крайне велика, отметили в центре и попросили горожан быть максимально бдительными. Щенков просят не кормить и даже лучше не трогать, а сразу звонить волонтерам по телефону 699-23-99.