Дорожащий репутацией коммерсант арестован за налёт на банк в Петербурге. Он говорил о жестокости и просился домой

Невский райсуд Петербурга отправил под арест Александра Логоденко, обвиняемого в разбойном нападении на банк «Восточный». Предприниматель рассказал, как из него выбивали показания, но снисхождения не получил.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 18 марта суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца отправил Логоденко под стражу. В следственном изоляторе он останется по меньшей мере до 15 мая.

Предпринимателя задержали два дня назад рядом с банком «Восточный», откуда как раз вынесли около 5 млн рублей. Видео показало, как сотрудница передаёт пачки денег мужчине со складным ножом. Его подельник и автоматы не попали в зону видимости камеры.



В просьбе обвиняемого о кулуарном заседании суд отказал, но на откровенности это, похоже, не отразилось.

«Просил обратить внимание на то, что задержан он был в 19.03, а в отдел его привезли только в 23.40. Его избивали и выбивали показания, в результате чего у него сломана рука. Просил избрать домашний арест», — ретранслирует фигуранта пресс-служба суда.

Логоденко заявил, что к разбою непричастен, а найденный в его машине 1,1 млн — собственные средства. Остальные находки коммерсант обошёл вниманием. По информации «Фонтанки», из его «Мерседеса» оперативники достали также пару ножей, два охолощённых автомата Калашникова с патронами, маски, сменный комплект одежды и обуви, подложные номера. Там же задержали второго предполагаемого налётчика — 48-летнего Романа Косова, ранее судимого за убийство. Невский райсуд пока не избрал ему меру пресечения.

Логоденко в прошлом вменяли с десяток статей, в том числе вымогательство и похищение человека. Как сообщало наше издание, только в июле оперативники наблюдали, как коммерсант за 200 тысяч обещал знакомому даровать свободу от следствия.

