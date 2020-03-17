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17.03.2020 09:08
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Появилось видео ограбления банка «Восточный» в Петербурге

В распоряжении «Фонтанки» оказался фрагмент видеозаписи из банка «Восточный». Налетчики вечером 16 марта получили доступ в кассу и вынудили сотрудницу выложить деньги из сейфа.

 «Фонтанка.ру» 

Установленная в кассовом помещении камера зафиксировала момент с выдачей пачек одному из преступников. Он скрывал лицо шапкой-маской. В руке держал предмет, похожий на складной нож. Чтобы унести все деньги, налетчик освободил обе руки. Всего, по предварительным данным, похищены около пяти миллионов рублей.

Легкость доступа преступников к кассе может быть связана с тем, что сотрудников «Восточного» заранее проинструктировали о поведении. Полиция следила за налетчиками и знала время и место следующего нападения. На выходе из банка машину подозреваемых перегородил автомобиль уголовного розыска, а спецназ МВД их задержал.

По версии следствия, подозреваемые могут быть причастны к налету на банк «Восточный» на улице Савушкина в декабре 2019 года, откуда унесли тоже около пяти миллионов, и на офис Райффайзенбанка в середине января 2020-го. Деньги спасла 27-летняя кассир, успевшая запереться.

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Комментарии (4)

260673671
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Иван Оклахома
Бравые опера тупо подставили девушку кассира
DEMOMON
Как он в кассу-то попал!?
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