В распоряжении «Фонтанки» оказался фрагмент видеозаписи из банка «Восточный». Налетчики вечером 16 марта получили доступ в кассу и вынудили сотрудницу выложить деньги из сейфа.

Установленная в кассовом помещении камера зафиксировала момент с выдачей пачек одному из преступников. Он скрывал лицо шапкой-маской. В руке держал предмет, похожий на складной нож. Чтобы унести все деньги, налетчик освободил обе руки. Всего, по предварительным данным, похищены около пяти миллионов рублей.



Легкость доступа преступников к кассе может быть связана с тем, что сотрудников «Восточного» заранее проинструктировали о поведении. Полиция следила за налетчиками и знала время и место следующего нападения. На выходе из банка машину подозреваемых перегородил автомобиль уголовного розыска, а спецназ МВД их задержал.

