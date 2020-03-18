«Прекрасный подарок для вашей половинки», — именно так пачку гречки за 450 рублей анонсируют на Avito продавец из Санкт-Петербурга. В эпоху коронавируса даже купля-продажа дефицитного товара должна проходить особо. «Передача продукта и оплаты производится только в перчатках», — предупреждает автор объявления, но в конце объявления признается, что это все была шутка — «греча бесценна, съем сама».

Сервисы бесплатных объявлений перестали публиковать сообщения о продаже масок из-за спекуляции, после чего сайты заполонила гречка и интернет-шутники.

Еще один петербуржец предлагает гречу в пакетиках для варки по 400 граммов за 5 999 рублей. «Спешите осталось всего 5 печек», — призывает предприимчивый коммерсант Владимир (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В Северной столице, впрочем, есть еще альтруисты. «Отдам даром если вашей семье будет угрожать голод», — написал Андрей, выложив фотографию заветной крупы. Он также призвал не поддаваться панике.

В Башкортостане, видимо, особое отношение к крупе местного производства, так как продавец сфотографировал ее на фоне руля Porsche. «Есть 3 мешка по 25 кг. Возможен обмен на автомобиль с вашей доплатой. или недвижимость», — деловито отмечает автор поста.