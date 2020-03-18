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18.03.2020 10:35
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«Спокойствие!» В Петербурге художник сделал экспозицию из круп и туалетной бумаги

Петербургский уличный художник Loketski решил не поддаваться панике и сделать арт-объект из предметов, которые сейчас «сметают» в продуктовых магазинах. Инсталляция появилась на Парнасе.

«Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт», — рассказал 18 марта сам автор экспозиции в своем Instagram.

По его словам, выложенная на заборе из круп и туалетной бумаги надпись «Спокойствие!» — это «публичный НЗ» (неприкосновенный запас. — Прим. ред.). Художник отметил, что в случае «острой нужды» жители могут использовать предметы по своему усмотрению. «Есть смысл это сделать, пока не намочил дождь», — поторопил Loketski.

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