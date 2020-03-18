Петербургский уличный художник Loketski решил не поддаваться панике и сделать арт-объект из предметов, которые сейчас «сметают» в продуктовых магазинах. Инсталляция появилась на Парнасе.



«Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт», — рассказал 18 марта сам автор экспозиции в своем Instagram.

