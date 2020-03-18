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18.03.2020 14:36
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После столкновения с двумя машинами на КАД Renault Duster «сыграл в кегли» пластиковыми бонами

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12886945" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Авария с участием трех машин на кольцевой автодороге Петербурга началась на внешнем кольце, а продолжилась — на внутреннем. Полет кроссовера через ограждения попал на камеру видеорегистратора.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло на 130-м километре внешнего кольца КАД. Началось все со столкновения трех легковых автомобилей, после чего один из них через водоналивные боны вылетел на внутреннее кольцо.

Видео ДТП было опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца, 18 марта в 8:50 на КАД в районе развязки с ЗСД автомобиль Renault Duster вылетел через пластиковые ограждения с внутреннего кольца на внешнее. На записи видно, как кроссовер пролетает, расшвыривая водоналивные боны, после чего машину разворачивает, и она останавливается, уткнувшись в ограждения.

Пострадавших в аварии нет. Боны в этом месте ограждают дорожные работы — ДТП произошло на участке, где ведется реконструкция. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отметили в управлении.

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