Авария с участием трех машин на кольцевой автодороге Петербурга началась на внешнем кольце, а продолжилась — на внутреннем. Полет кроссовера через ограждения попал на камеру видеорегистратора.



В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло на 130-м километре внешнего кольца КАД. Началось все со столкновения трех легковых автомобилей, после чего один из них через водоналивные боны вылетел на внутреннее кольцо.

Видео ДТП было опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца, 18 марта в 8:50 на КАД в районе развязки с ЗСД автомобиль Renault Duster вылетел через пластиковые ограждения с внутреннего кольца на внешнее. На записи видно, как кроссовер пролетает, расшвыривая водоналивные боны, после чего машину разворачивает, и она останавливается, уткнувшись в ограждения.