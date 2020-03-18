После столкновения с двумя машинами на КАД Renault Duster «сыграл в кегли» пластиковыми бонами
Авария с участием трех машин на кольцевой автодороге Петербурга началась на внешнем кольце, а продолжилась — на внутреннем. Полет кроссовера через ограждения попал на камеру видеорегистратора.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло на 130-м километре внешнего кольца КАД. Началось все со столкновения трех легковых автомобилей, после чего один из них через водоналивные боны вылетел на внутреннее кольцо.
Видео ДТП было опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца, 18 марта в 8:50 на КАД в районе развязки с ЗСД автомобиль Renault Duster вылетел через пластиковые ограждения с внутреннего кольца на внешнее. На записи видно, как кроссовер пролетает, расшвыривая водоналивные боны, после чего машину разворачивает, и она останавливается, уткнувшись в ограждения.
Пострадавших в аварии нет. Боны в этом месте ограждают дорожные работы — ДТП произошло на участке, где ведется реконструкция. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отметили в управлении.