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17.03.2020 21:47
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Памфилова: ЦИК готов дойти до каждого участника голосования по Конституции

На встрече с Владимиром Путиным 17 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о готовности дойти до каждого участника голосования по поправкам в Конституцию. Текст стенограммы разговора опубликован на сайте Кремля.

«Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, предполагается их применение. В общем, мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации», - сказала глава ЦИК на встрече с президентом. Она заверила собеседника, что комиссия с тех пор, как на нее были возложены обязанности организовать голосование, не потеряла «ни одного часа, ни одного дня».

Глава государства отметил, что страны, в которых ситуация гораздо сложнее, не отказываются от проведения подобных политических мероприятий, в том числе, выборов. «Если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование. Тем не менее, ещё раз повторяю, прошу вас работу продолжить и соответствующим образом настроить ваших коллег на местах», - сказал Путин Памфиловой.

Ранее был опубликован указ президента о назначении всероссийского голосования по поправкам на 22 апреля. Дату еще могут изменить, это зависит от эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

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Комментарии (5)

Вячеслав Рогожин
Шо, БЕЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ?
Ruticon
ох как протащить-тто надо, памфилова на немолодых ногах попрется по квартирам.... аххахаххах, это просто комедия, страна фарса...
krasnonosov
Полагаю, бюллетени ими уже заполнены с необходимым результатом за всех, а населению вместо голосования будет просто рекомендовано 22 апреля кивнуть при просмотре телевизора.
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