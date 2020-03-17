Памфилова: ЦИК готов дойти до каждого участника голосования по Конституции

На встрече с Владимиром Путиным 17 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о готовности дойти до каждого участника голосования по поправкам в Конституцию. Текст стенограммы разговора опубликован на сайте Кремля.



«Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, предполагается их применение. В общем, мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации», - сказала глава ЦИК на встрече с президентом. Она заверила собеседника, что комиссия с тех пор, как на нее были возложены обязанности организовать голосование, не потеряла «ни одного часа, ни одного дня».

