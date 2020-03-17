Памфилова: ЦИК готов дойти до каждого участника голосования по Конституции
На встрече с Владимиром Путиным 17 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о готовности дойти до каждого участника голосования по поправкам в Конституцию. Текст стенограммы разговора опубликован на сайте Кремля.
«Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, предполагается их применение. В общем, мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации», - сказала глава ЦИК на встрече с президентом. Она заверила собеседника, что комиссия с тех пор, как на нее были возложены обязанности организовать голосование, не потеряла «ни одного часа, ни одного дня».
Глава государства отметил, что страны, в которых ситуация гораздо сложнее, не отказываются от проведения подобных политических мероприятий, в том числе, выборов. «Если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование. Тем не менее, ещё раз повторяю, прошу вас работу продолжить и соответствующим образом настроить ваших коллег на местах», - сказал Путин Памфиловой.
Ранее был опубликован указ президента о назначении всероссийского голосования по поправкам на 22 апреля. Дату еще могут изменить, это зависит от эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.