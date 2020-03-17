FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 20:56
20
Печать

Путин назначил день голосования по изменениям в Конституцию. Коронавирус планы не поменял

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа 17 марта опубликован на сайте главы государства.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - говорится в указе.

На голосование вынесут один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (19)

Nemcoff
Обязательно всем надо идти голосовать!!! А то проголосуют за нас!!! Достали уже ныть и боятся сделать выбор Так и останетесь забарями государственных телеканалов
olukar1
Не пойду. Боюсь короновируса.
Vurgagain
Почему?? За что?? Что мы такого сделали??
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний