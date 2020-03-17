Путин назначил день голосования по изменениям в Конституцию. Коронавирус планы не поменял
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа 17 марта опубликован на сайте главы государства.
«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - говорится в указе.
На голосование вынесут один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.