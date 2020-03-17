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17.03.2020 12:25
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Эрмитаж и набережные Петербурга могут подсветить посреди дня. И коронавирус тут ни при чем

СПб ГБУ «Ленсвет» 17 марта сообщает о проведении профилактических работ на установках наружного освещения в центре Петербурга. Их могут включить посреди белого дня.

В частности, с 10 до 16 часов возможно кратковременное включение светильников в Батайском переулке, на Верейской улице, Клинском проспекте и Можайской улице. Кроме того, профилактика коснется художественной подсветки Эрмитажа, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Большеохтинского моста (по левому берегу), на фасадах зданий по Университетской набережной и набережной Кутузова.

Правила позволяют включать уличное освещение в дневное время не более чем на 15 минут.

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