Эрмитаж и набережные Петербурга могут подсветить посреди дня. И коронавирус тут ни при чем
СПб ГБУ «Ленсвет» 17 марта сообщает о проведении профилактических работ на установках наружного освещения в центре Петербурга. Их могут включить посреди белого дня.
В частности, с 10 до 16 часов возможно кратковременное включение светильников в Батайском переулке, на Верейской улице, Клинском проспекте и Можайской улице. Кроме того, профилактика коснется художественной подсветки Эрмитажа, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Большеохтинского моста (по левому берегу), на фасадах зданий по Университетской набережной и набережной Кутузова.
Правила позволяют включать уличное освещение в дневное время не более чем на 15 минут.