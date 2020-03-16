Актёр Идрис Эльба заразился коронавирусом. Он уверяет, что главное — «прозрачность»
Актёр Идрис Эльба заразился коронавирусом. Как он сам сообщил в видеообращении в Twitter 16 марта, тест оказался положительным, несмотря на отсутствие плохого самочувствия и каких-либо признаков заболевания.
«У меня не было симптомов, но я пошёл провериться, потому что понял, что общался с теми, чьи тесты показали положительный результат», – пояснил Эльба, и добавил, что сдал анализы на прошлой неделе. Актёр назвал ситуацию «серьёзной» и призвал людей чаще мыть руки, быть прагматичными и сохранять безопасную социальную дистанцию.
«Прозрачность – вот, что важно сейчас», – сказал Эльба и призвал не медлить тех людей, которые чувствуют себя хотя бы немного приболевшими. Он пообещал «держать в курсе» собственного состояния.
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020
Напомним, Идрис Эльба сыграл в «Торе» и «Форсаже: Хобс и Шоу», также известность ему принесли роли в сериалах «Лютер» и «Прослушка».
Ранее стало известно, что коронавирус также обнаружили у Ольги Куриленко, известной по роли одной из девушек Джеймса Бонда, у Тома Хэнкса и его супруги.
В свою очередь, Арнольд Шварцнеггер в понедельник выпустил ролик на тему всемирной эпидемии. Он призвал как можно больше времени проводить дома и доверять только экспертам. В видео 38-й губернатор Калифорнии показал пример развлечений в изоляции, покормив морковкой двух своих пони.