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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 23:15
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Актёр Идрис Эльба заразился коронавирусом. Он уверяет, что главное — «прозрачность»

Актёр Идрис Эльба заразился коронавирусом. Как он сам сообщил в видеообращении в Twitter 16 марта, тест оказался положительным, несмотря на отсутствие плохого самочувствия и каких-либо признаков заболевания.

«У меня не было симптомов, но я пошёл провериться, потому что понял, что общался с теми, чьи тесты показали положительный результат», – пояснил Эльба, и добавил, что сдал анализы на прошлой неделе. Актёр назвал ситуацию «серьёзной» и призвал людей чаще мыть руки, быть прагматичными и сохранять безопасную социальную дистанцию.

«Прозрачность – вот, что важно сейчас», – сказал Эльба и призвал не медлить тех людей, которые чувствуют себя хотя бы немного приболевшими. Он пообещал «держать в курсе» собственного состояния.

Напомним, Идрис Эльба сыграл в «Торе» и «Форсаже: Хобс и Шоу», также известность ему принесли роли в сериалах «Лютер» и «Прослушка».

Ранее стало известно, что коронавирус также обнаружили у Ольги Куриленко, известной по роли одной из девушек Джеймса Бонда, у Тома Хэнкса и его супруги.

В свою очередь, Арнольд Шварцнеггер в понедельник выпустил ролик на тему всемирной эпидемии. Он призвал как можно больше времени проводить дома и доверять только экспертам. В видео 38-й губернатор Калифорнии показал пример развлечений в изоляции, покормив морковкой двух своих пони.

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