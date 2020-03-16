Актёр Идрис Эльба заразился коронавирусом. Как он сам сообщил в видеообращении в Twitter 16 марта, тест оказался положительным, несмотря на отсутствие плохого самочувствия и каких-либо признаков заболевания.

«У меня не было симптомов, но я пошёл провериться, потому что понял, что общался с теми, чьи тесты показали положительный результат», – пояснил Эльба, и добавил, что сдал анализы на прошлой неделе. Актёр назвал ситуацию «серьёзной» и призвал людей чаще мыть руки, быть прагматичными и сохранять безопасную социальную дистанцию.



«Прозрачность – вот, что важно сейчас», – сказал Эльба и призвал не медлить тех людей, которые чувствуют себя хотя бы немного приболевшими. Он пообещал «держать в курсе» собственного состояния.



This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020