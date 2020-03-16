«Мы никуда не ходим, мы не ходим в рестораны, мы ничего такого больше здесь не делаем», — заявил 16 марта Арнольд Шварценеггер, опубликовав видеоролик в Тwitter.

Американский актер и 38-й губернатор Калифорнии выпустил видеообращение по поводу распространения в Штатах Covid-2019.

По его словам, для победы над коронавирусом важно «оставаться дома как можно больше», слушать экспертов и игнорировать идиотов.



В своем обращении Шварценеггер в футболке Terminator покормил морковью двух своих пони Виски и Лулу. Они помогают актеру скрашивать его самоизоляцию.

