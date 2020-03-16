FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
16.03.2020 13:20
1
Печать

Самоизоляция, морковь и Виски. Шварценеггер рассказал, как бороться с коронавирусом

Американский актер и 38-й губернатор Калифорнии выпустил видеообращение по поводу распространения в Штатах Covid-2019.

«Мы никуда не ходим, мы не ходим в рестораны, мы ничего такого больше здесь не делаем», — заявил 16 марта Арнольд Шварценеггер, опубликовав видеоролик в Тwitter.

По его словам, для победы над коронавирусом важно «оставаться дома как можно больше», слушать экспертов и игнорировать идиотов.

В своем обращении Шварценеггер в футболке Terminator покормил морковью двух своих пони Виски и Лулу. Они помогают актеру скрашивать его самоизоляцию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

DEMOMON
Странный справа пони. На ослика похож.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний