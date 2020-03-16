Самоизоляция, морковь и Виски. Шварценеггер рассказал, как бороться с коронавирусом
Американский актер и 38-й губернатор Калифорнии выпустил видеообращение по поводу распространения в Штатах Covid-2019.
«Мы никуда не ходим, мы не ходим в рестораны, мы ничего такого больше здесь не делаем», — заявил 16 марта Арнольд Шварценеггер, опубликовав видеоролик в Тwitter.
Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB— Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020
По его словам, для победы над коронавирусом важно «оставаться дома как можно больше», слушать экспертов и игнорировать идиотов.
В своем обращении Шварценеггер в футболке Terminator покормил морковью двух своих пони Виски и Лулу. Они помогают актеру скрашивать его самоизоляцию.