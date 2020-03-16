Налоговые каникулы и сокращение проверок. Правительство уточнило, как будет помогать бизнесу пережить коронавирус

Меры будут предусматривать как прямое субсидирование убытков, к которому власти приступят с конца марта, так и механизмы, которые не дадут предприятиям лишиться открытых кредитных линий банков, пояснил Белоусов.

Правительство РФ поддержит отрасли экономики, которые оказались в зоне риска из-за распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова. К таким отраслям он отнес авиаперевозки, туризм, строительство, сферы отдыха и развлечений. Правительство сформирует новый перечень системообразующих предприятий, которые смогут получать в случае необходимости господдержку в приоритетном порядке.

По его словам, для малого и среднего предпринимательства будет введен мораторий на проведение проверок. Планируется ввести форс-мажор по госзакупкам и возврату валютной выручки.



По мнению вице-премьера, кризиса в экономике сейчас нет, но она испытывает двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса. При этом «накачивать» внутренний спрос рискованно из-за вероятности девальвации рубля.



Напомним, сегодня премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди них — закрытие границы с Белоруссией, выделение 300 млрд руб. на первоочередные меры для поддержки отраслей экономики и граждан, создание системы оповещения граждан о ситуации с распространением коронавируса и другие.



Правительство Петербурга намерено вводить налоговые льготы для малых и средних предприятий, а также снизить на 20% арендные ставки городского имущества для отдельных категорий малого и среднего бизнеса.

