Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом развивается по неблагоприятному сценарию
Cитуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Он призвал россиян отказаться от зарубежных поездок, сократить число массовых мероприятий, а главному санитарному врачу — дать право отправлять людей под принудительный карантин, сообщает РИА Новости.
Всей стране премьер предложил ввести по примеру Москвы обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
С 13 марта закрыто авиасообщение между Россией и ЕС, за исключением рейсов в столицы европейских стран. Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России рассказал, что число подтвержденных случаев возросло с 34 до 45. Больше всего заболевших в Москве — 5. Кроме того, коронавирус нашли в Петербурге (3 случая) и по одному в Ленинградской области, а также Московской области и Пермском крае.
Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию. Помимо этого, один заразившийся ранее контактировал с больным. Все они госпитализированы.