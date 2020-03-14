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14.03.2020 18:05
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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом развивается по неблагоприятному сценарию

Cитуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он призвал россиян отказаться от зарубежных поездок, сократить число массовых мероприятий, а главному санитарному врачу — дать право отправлять людей под принудительный карантин, сообщает РИА Новости.

Всей стране премьер предложил ввести по примеру Москвы обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

С 13 марта закрыто авиасообщение между Россией и ЕС, за исключением рейсов в столицы европейских стран. Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России рассказал, что число подтвержденных случаев возросло с 34 до 45. Больше всего заболевших в Москве — 5. Кроме того, коронавирус нашли в Петербурге (3 случая) и по одному в Ленинградской области, а также Московской области и Пермском крае.

Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию. Помимо этого, один заразившийся ранее контактировал с больным. Все они госпитализированы.

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Комментарии (3)

260651501
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Иван Кадачигов
Очень серьезное испытание для нашей карикатурной медицины. Интересно, врачам какие указивки дали, у них то особого выбора нет, люди подневольные, что скажут, то и будут делать.
Suricata
А до этого мы все надеялись на чудо))) Вот клоун)
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