Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом развивается по неблагоприятному сценарию

Cитуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Он призвал россиян отказаться от зарубежных поездок, сократить число массовых мероприятий, а главному санитарному врачу — дать право отправлять людей под принудительный карантин, сообщает РИА Новости.



Всей стране премьер предложил ввести по примеру Москвы обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

