FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
16.03.2020 11:32
9
Печать

Петербуржец, выбросивший «невоспитанного» щенка с 4 этажа, получил реальный срок

К лишению свободы в 3,5 года приговорил Колпинский районный суд Николая Дутчака. Его признали виновным в избиении соседа и травмировании щенка, которого он выбросил из-за лая, мешавшего ему отмечать 9 Мая.

Как сообщает 16 марта объединенная пресс-служба судов, Дутчак 9 мая прошлого года находился в своей квартире на проспекте Ленина, выпивал. Пятимесячный щенок Юта крутился вокруг него, лаял и мешал его патриотическому настрою. Мужчина, как установил суд, сначала нанес один удар рукой по телу, а затем выбросил собаку в окно кухни. Животное упало с 4 этажа. На суде мужчина пояснил, что поступил так с собакой, потому что ее хозяин за ней не ухаживал и собака была не воспитана.

Щенка после инцидента взяли на лечение волонтеры.

Тяжести приговора посодействовало и то, что в сентябре 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с соседом. Произошла драка, в ходе которой мужчина нанес соседу не менее 5 ударов руками и ногами в область головы и тела. Лечиться пострадавшему пришлось в больнице.

Дутчак на процессе вину признал, в содеянном раскаялся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

22ilves
Радует. Но было бы лучше его самого с четвертого этажа. Чтобы прочувствовал.
260667611
Хоть одна хорошая новость с утра в прессе :)
Респект судье и очень радует, что у нас общество сдвинусь в этом направлении.
Батарейкин
ПыСы. С собакой всё хорошо. Вылечили. Бодрая и весёлая. Живёт у замечательных людей!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний