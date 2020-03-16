Петербуржец, выбросивший «невоспитанного» щенка с 4 этажа, получил реальный срок

К лишению свободы в 3,5 года приговорил Колпинский районный суд Николая Дутчака. Его признали виновным в избиении соседа и травмировании щенка, которого он выбросил из-за лая, мешавшего ему отмечать 9 Мая.



Как сообщает 16 марта объединенная пресс-служба судов, Дутчак 9 мая прошлого года находился в своей квартире на проспекте Ленина, выпивал. Пятимесячный щенок Юта крутился вокруг него, лаял и мешал его патриотическому настрою. Мужчина, как установил суд, сначала нанес один удар рукой по телу, а затем выбросил собаку в окно кухни. Животное упало с 4 этажа. На суде мужчина пояснил, что поступил так с собакой, потому что ее хозяин за ней не ухаживал и собака была не воспитана.