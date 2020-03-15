«Мусор — позор России!» В парке Екатерингоф прошёл митинг экологических активистов
В Петербурге около 150 митингующих собрались 15 марта в парке Екатерингоф в рамках всероссийского дня экопротеста. Главной повесткой согласованного митинга стало строительство угольного терминала в Приморске, а также планы Смольного по строительству мусоросжигательных заводов в Колпино и Новом Девяткино.
Выступления митингующих отличались большой экспрессивностью. «Покайтесь и уйдите!», — взывала к строителям мусорного полигона в Северной Самарке одна из активисток. За происходящим меланхолично наблюдали сотрудники Росгвардии, расположившиеся по периметру ограждения, окружившего митингующих.
Акция закончилась многократным скандированием лозунга «Мусор — позор России!». Митинг привлёк не только молодёжь: так, две женщины пенсионного возраста активно обсуждали происходящее, расположившись на скамеечке за ограждением. Митинг прошёл без задержаний, в отличие от «поминок по Конституции», прошедших в тот же день на Сенатской площади. Тогда было задержано более 20 человек.
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