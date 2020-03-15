«Мусор — позор России!» В парке Екатерингоф прошёл митинг экологических активистов

В Петербурге около 150 митингующих собрались 15 марта в парке Екатерингоф в рамках всероссийского дня экопротеста. Главной повесткой согласованного митинга стало строительство угольного терминала в Приморске, а также планы Смольного по строительству мусоросжигательных заводов в Колпино и Новом Девяткино.



Выступления митингующих отличались большой экспрессивностью. «Покайтесь и уйдите!», — взывала к строителям мусорного полигона в Северной Самарке одна из активисток. За происходящим меланхолично наблюдали сотрудники Росгвардии, расположившиеся по периметру ограждения, окружившего митингующих.