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15.03.2020 23:51
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«Мусор — позор России!» В парке Екатерингоф прошёл митинг экологических активистов

В Петербурге около 150 митингующих собрались 15 марта в парке Екатерингоф в рамках всероссийского дня экопротеста. Главной повесткой согласованного митинга стало строительство угольного терминала в Приморске, а также планы Смольного по строительству мусоросжигательных заводов в Колпино и Новом Девяткино.

Выступления митингующих отличались большой экспрессивностью. «Покайтесь и уйдите!», — взывала к строителям мусорного полигона в Северной Самарке одна из активисток. За происходящим меланхолично наблюдали сотрудники Росгвардии, расположившиеся по периметру ограждения, окружившего митингующих.

Акция закончилась многократным скандированием лозунга «Мусор — позор России!». Митинг привлёк не только молодёжь: так, две женщины пенсионного возраста активно обсуждали происходящее, расположившись на скамеечке за ограждением. Митинг прошёл без задержаний, в отличие от «поминок по Конституции», прошедших в тот же день на Сенатской площади. Тогда было задержано более 20 человек.

Ранее «Фонтанка» писала о ситуации со сжиганием мусора в Ленобласти.

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Комментарии (4)

Nationalverrater_2
без толку, пока духовно-православные скрепоносцы-можемповторители ,все поголовно причём, кидают окурки, огрызки, бутылки и т.п. - на тротуар, мусор- из окна и загаживают своими псинами каждый миллиметр каждого ОБЩЕГО газона и парка многослойно
Djnyana
Неужели в милиции всё так плохо? )
gbg
Назовите что-нибудь за последнее время, что не является позором России.
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