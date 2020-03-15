«Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно для рождения детей». В Госдуме подсказали россиянам, как с пользой провести карантин

В условиях распространения короновируса можно запереться дома и сосредоточиться на отношениях. Такую пользу в самоизоляции и карантине нашла 15 марта зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Елена Вторыгина.



«Если мы, наконец-то, будем изолированы и дома друг с другом как можно больше общаться, потому что у нас всегда не хватает времени для близких, для любимых, для семьи. А когда ты находишься дома, безусловно, ты больше внимания уделяешь своим родным и любимому или любимой. Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений», - цитирует издание «Подъем» слова парламентария.