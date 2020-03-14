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14.03.2020 15:14
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Церковь не отменяет службы из-за коронавируса, но простуженным рекомендует сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем

Русская православная церковь не будет отменять богослужения из-за опасности коронавируса, заявил 14 марта в эфире «России-24» представитель РПЦ митрополит Илларион.

«Мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — заявил глава синодального отдела внешних связей.

По его словам, в каждом конкретном случае церкви придется решать, как предохранять людей, в зависимости от степени распространения болезни. Также РПЦ обещает учитывать мнение светских властей и врачей.

Одновременно митрополит Илларион призвал верующих отказаться от практики переносить болезнь «на ногах», ведь это грозит осложнениями не только для больного, но и для окружающих.

Тем, кто чувствует себя простуженным, он посоветовал посидеть дома и попить чай с малиновым вареньем, вместо того, чтобы идти на службу в церковь.

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Комментарии (3)

Vurgagain
"пить чай с малиновым вареньем" ............
Как говорится - no comments
simak
Они же причащаются с одной ложечки, вот по вере их и воздано им будет!
White Elk
Ну-ну...
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