Церковь не отменяет службы из-за коронавируса, но простуженным рекомендует сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем

Русская православная церковь не будет отменять богослужения из-за опасности коронавируса, заявил 14 марта в эфире «России-24» представитель РПЦ митрополит Илларион.

«Мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — заявил глава синодального отдела внешних связей.

По его словам, в каждом конкретном случае церкви придется решать, как предохранять людей, в зависимости от степени распространения болезни. Также РПЦ обещает учитывать мнение светских властей и врачей.

Одновременно митрополит Илларион призвал верующих отказаться от практики переносить болезнь «на ногах», ведь это грозит осложнениями не только для больного, но и для окружающих.