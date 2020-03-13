Россельхознадзор совместно с прокуратурой и таможней снова наведался в два магазина финских товаров на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге. 12 марта там нашли две сотни килограммов запрещенки, упаковали в мешки и подожгли с одного края.



О рейде сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 13-го. В магазинах-нарушителях проверяющие нашли и изъяли более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции, на которых значилась маркировка предприятий-производителей из стран — членов Европейского Союза.

