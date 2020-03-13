FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 15:38
3
Печать

Больше 200 кг финских сыров и колбас неуверенно сожгли в Петербурге

Россельхознадзор совместно с прокуратурой и таможней снова наведался в два магазина финских товаров на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге. 12 марта там нашли две сотни килограммов запрещенки, упаковали в мешки и подожгли с одного края.

О рейде сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 13-го. В магазинах-нарушителях проверяющие нашли и изъяли более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции, на которых значилась маркировка предприятий-производителей из стран — членов Европейского Союза.

Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 13 марта вся изъятая продукция уничтожена путем сжигания», — говорится в распространенном ведомством релизе. На приложенных фото помимо россыпи запрещенки видно, что сложенные в контейнер мешки подожжены с одного края.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

260651501
Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ https://vk.cc/ariHKl
***_555
Народ-победитель, граждане наследницы великих империи и союза, рискуя здоровьем, выбирают сыр, масло и колбасу, провезённые спрятанными в маршрутках рядом с горячим двигателем, грязной запаской и текущими ГСМ.
Петр Петров
Любимый город может спать спокойного, преступность повержена!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний