Больше 200 кг финских сыров и колбас неуверенно сожгли в Петербурге
Россельхознадзор совместно с прокуратурой и таможней снова наведался в два магазина финских товаров на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге. 12 марта там нашли две сотни килограммов запрещенки, упаковали в мешки и подожгли с одного края.
О рейде сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 13-го. В магазинах-нарушителях проверяющие нашли и изъяли более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции, на которых значилась маркировка предприятий-производителей из стран — членов Европейского Союза.
«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 13 марта вся изъятая продукция уничтожена путем сжигания», — говорится в распространенном ведомством релизе. На приложенных фото помимо россыпи запрещенки видно, что сложенные в контейнер мешки подожжены с одного края.