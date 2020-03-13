Тест: Сможете ли вы подпеть Николаю Носкову? Правильные ответы и имена победителей
Мы предложили читателям «Фонтанки» ответить на вопросы теста «Сможете ли вы подпеть Николаю Носкову?» Двое участников теста, выбранные случайным образом из числа читателей, ответивших правильно на все 9 вопросов, получат от Корпорации PMI приглашения на концерт артиста, который пройдет 15 марта в БКЗ «Октябрьский».
Напомним, что тест был посвящен текстам песен Николая Носкова: вам необходимо было продолжить строчки из его главных хитов. Ответы принимались с 27 февраля по 11 марта 2020 года, причем в специальной форме необходимо было указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон.
«Фонтанка» благодарит всех, кто принял участие в тесте! Победителями стали читатели «Фонтанки.ру» — Эльвира Петрова и Дмитрий Бондаренко. А теперь — правильные ответы на вопросы, то есть цитаты из песен с верными окончаниями строк:
1. Знаю я, этой ночью закипит неон.
Снова еду на колесах в городской циклон
2. От этого кругом идет голова —
Только тебя поцеловал.
Это словно кислотный распад,
Как на асфальт с неба упасть.
3. Среди подлости и предательства,
И суда, на расправу скорого,
Есть приятное обстоятельство
Я люблю тебя — это здорово.
4. Коснись меня в ответ — близится ночь ночей.
Ты рядом, за тобою город в россыпях огней.
5. Сны, непонятные уму,
Заполнят светом пустоту.
Со вспышкой света поутру
Все исчезает.
Медленно ночь пульс усыпляет.
6. А на Земле, как всегда, рассветы,
Колокола поют прощальный блюз.
7. Я себя не дам пустить на волю,
Потому что знаю, кто я есть.
Но вот беда, боюсь, я все себе позволю,
И мне не важно радость или месть.
8. Ты просто поверь: был день —
Я вдруг понял иное.
Я сделал лишь шаг вперед.
Ты поверь оно того стоит.
9. День разбудит суетой, где всему своя цена,
Многоликой пустотой, где любовь едва видна.
Николай Носков выступит в Санкт-Петербурге 15 марта с концертной программой «Живой». Наш город станет первым в его гастрольном туре. После выступления в БКЗ «Октябрьский» артиста будут ждать Казань, Нижний Новгород, Минск и Воронеж, а завершится турне Москвой.
Премьера программы «Живой» состоялась в столице в начале прошлого декабря. В качестве площадки выбрали Crocus City Hall. «Это будет большой концерт — и по сути, и по масштабам. Я хочу, чтобы Николай Носков вернулся и выступил и чтобы его поддержали близкие друзья. Он живой и по-прежнему великий артист», — сказал продюсер Виктор Дробыш в одном из своих интервью.
Программа стала важной вехой в карьере певца — его первым выходом на большую сцену после инсульта, перенесенного в 2017 году. В ней прозвучали знаменитые песни из его репертуара и произведения из нового альбома. Вместе с Николаем выступали его звездные друзья: Владимир Пресняков, Александр Иванов, Диана Арбенина, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Валерия, Лолита, Наргиз, Слава. Организатором и идейным вдохновителем этого события был Виктор Дробыш.
Напомним, что у Николая Носкова есть пять «Золотых граммофонов», золотые ладони премии «Овация» и официальное звание Заслуженного артиста России.
Материал публикуется специально для корпорации PMI.