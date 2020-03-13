Тест: Сможете ли вы подпеть Николаю Носкову? Правильные ответы и имена победителей

«Фонтанка» благодарит всех, кто принял участие в тесте! Победителями стали читатели «Фонтанки.ру» — Эльвира Петрова и Дмитрий Бондаренко. А теперь — правильные ответы на вопросы, то есть цитаты из песен с верными окончаниями строк:

Напомним, что тест был посвящен текстам песен Николая Носкова: вам необходимо было продолжить строчки из его главных хитов. Ответы принимались с 27 февраля по 11 марта 2020 года, причем в специальной форме необходимо было указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон.

1. Знаю я, этой ночью закипит неон.

Снова еду на колесах в городской циклон



2. От этого кругом идет голова —

Только тебя поцеловал.

Это словно кислотный распад,

Как на асфальт с неба упасть.

3. Среди подлости и предательства,

И суда, на расправу скорого,

Есть приятное обстоятельство

Я люблю тебя — это здорово.



4. Коснись меня в ответ — близится ночь ночей.

Ты рядом, за тобою город в россыпях огней.



5. Сны, непонятные уму,

Заполнят светом пустоту.

Со вспышкой света поутру

Все исчезает.

Медленно ночь пульс усыпляет.



6. А на Земле, как всегда, рассветы,

Колокола поют прощальный блюз.



7. Я себя не дам пустить на волю,

Потому что знаю, кто я есть.

Но вот беда, боюсь, я все себе позволю,

И мне не важно радость или месть.



8. Ты просто поверь: был день —

Я вдруг понял иное.

Я сделал лишь шаг вперед.

Ты поверь оно того стоит.



9. День разбудит суетой, где всему своя цена,

Многоликой пустотой, где любовь едва видна.



Николай Носков выступит в Санкт-Петербурге 15 марта с концертной программой «Живой». Наш город станет первым в его гастрольном туре. После выступления в БКЗ «Октябрьский» артиста будут ждать Казань, Нижний Новгород, Минск и Воронеж, а завершится турне Москвой.

