Сможете ли вы подпеть Николаю Носкову?

В середине марта артист выступит с программой «Живой» на сцене БКЗ «Октябрьский». У нас с вами еще есть время, чтобы освежить в памяти слова его главных хитов и чуть менее известных, но все равно любимых песен. Попробуем? Читателям «Фонтанки», которые правильно ответят на все вопросы опубликованного ниже теста, корпорация PMI приготовила приятный сюрприз: они получат шанс бесплатно сходить на концерт Николая Носкова.
Для певца Санкт-Петербург станет первым городом гастрольного тура 2020 года. После выступления 15 марта в БКЗ «Октябрьский» его будут ждать Казань, Нижний Новгород, Минск и Воронеж, а завершится турне Москвой.
Премьера программы «Живой» состоялась в столице в начале прошлого декабря. В качестве площадки выбрали Crocus City Hall. «Это будет большой концерт — и по сути, и по масштабам. Я хочу, чтобы Николай Носков вернулся и выступил и чтобы его поддержали близкие друзья. Он живой и по-прежнему великий артист», — сказал продюсер Виктор Дробыш в одном из своих интервью.
Программа стала важной вехой в карьере певца — его первым выходом на большую сцену после инсульта, перенесенного в 2017 году. В ней прозвучали знаменитые песни из его репертуара и произведения из нового альбома. Вместе с Николаем выступали его звездные друзья: Владимир Пресняков, Александр Иванов, Диана Арбенина, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Валерия, Лолита, Наргиз, Слава. Организатором и идейным вдохновителем этого события был Виктор Дробыш.
Напомним, что у Николая Носкова есть пять «Золотых граммофонов», золотые ладони премии «Овация» и официальное звание Заслуженного артиста России. А еще в конце 90-х Общество пушкинистов вручило ему медаль «Ревнителю русской словесности», что еще раз доказывает: песни Носкова — это не только запоминающиеся мелодии, но и заслуживающие внимания тексты. Им-то мы и посвятили наш тест.
Программа стала важной вехой в карьере певца — его первым выходом на большую сцену после инсульта, перенесенного в 2017 году. В ней прозвучали знаменитые песни из его репертуара и произведения из нового альбома. Вместе с Николаем выступали его звездные друзья: Владимир Пресняков, Александр Иванов, Диана Арбенина, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Валерия, Лолита, Наргиз, Слава. Организатором и идейным вдохновителем этого события был Виктор Дробыш.
Напомним, что у Николая Носкова есть пять «Золотых граммофонов», золотые ладони премии «Овация» и официальное звание Заслуженного артиста России. А еще в конце 90-х Общество пушкинистов вручило ему медаль «Ревнителю русской словесности», что еще раз доказывает: песни Носкова — это не только запоминающиеся мелодии, но и заслуживающие внимания тексты. Им-то мы и посвятили наш тест.
Ответив на все вопросы, вы увидите форму, которую необходимо будет заполнить в том случае, если вы хотели бы получить приглашение на концерт. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно — мобильный номер). Двух победителей викторины выберут случайным образом из числа читателей, ответивших правильно на все 9 вопросов. Каждому счастливчику достанутся два приглашения от корпорации PMI. О времени и месте их получения победителей уведомит по электронной почте или телефону корпорация PMI.