Сможете ли вы подпеть Николаю Носкову?

Программа стала важной вехой в карьере певца — его первым выходом на большую сцену после инсульта, перенесенного в 2017 году. В ней прозвучали знаменитые песни из его репертуара и произведения из нового альбома. Вместе с Николаем выступали его звездные друзья: Владимир Пресняков, Александр Иванов, Диана Арбенина, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Валерия, Лолита, Наргиз, Слава. Организатором и идейным вдохновителем этого события был Виктор Дробыш.



Напомним, что у Николая Носкова есть пять «Золотых граммофонов», золотые ладони премии «Овация» и официальное звание Заслуженного артиста России. А еще в конце 90-х Общество пушкинистов вручило ему медаль «Ревнителю русской словесности», что еще раз доказывает: песни Носкова — это не только запоминающиеся мелодии, но и заслуживающие внимания тексты. Им-то мы и посвятили наш тест.

