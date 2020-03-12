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12.03.2020 22:08
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Петербуржец госпитализирован с подозрением на коронавирус после возвращения из «безопасного» Дубая

Боткинская больница взяла под наблюдение в изолированном боксе пациента, вернувшегося из Дубая. Симптомы схожи с коронавирусом.

Как рассказал 12 марта «Фонтанке» сам Роман, он был в Дубае с 20 по 29 февраля, затем успел съездить в Сочи, а три дня назад почувствовал себя нехорошо: сухой кашель, тяжелое дыхание, температура. Врачи скорой, выслушав историю его странствий, отправили молодого человека в карантин.

Напомним, что жительница Петербурга недавно вернулась из королевства Таиланд и также оказалась под медицинским наблюдением в больнице им. Боткина. При этом Минздрав на фоне распространения коронавирусной инфекции называл в числе стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Таиланда и ОАЭ в списке пока нет.

Напомним, что в Петербурге почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей. А число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек.

© Фонтанка.Ру

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