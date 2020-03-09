В петербургской больнице Боткина пополнение. Подозреваемая в коронавирусе прилетела из страны, которой нет в списке неблагополучных

Жительница Петербурга вернулась из королевства Таиланд и оказалась под медицинским наблюдением в больнице им. Боткина. Врачей заинтересовали ее контакты с китайскими гражданами.



Как рассказала «Фонтанке» 9 марта Екатерина, она была в Паттайе с 13 по 22 февраля. Домой вернулась через Хельсинки. А 5 марта у неё поднялась температура, 8 числа она обратилась за медицинской помощью. Врачи скорой уточнили страну пребывания, воспоминание о встречах и разговорах с китайскими туристами обеспечили девушке двухнедельный карантин в изолированном боксе Боткинской больницы.