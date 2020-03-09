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09.03.2020 20:09
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В петербургской больнице Боткина пополнение. Подозреваемая в коронавирусе прилетела из страны, которой нет в списке неблагополучных

Жительница Петербурга вернулась из королевства Таиланд и оказалась под медицинским наблюдением в больнице им. Боткина. Врачей заинтересовали ее контакты с китайскими гражданами.

Как рассказала «Фонтанке» 9 марта Екатерина, она была в Паттайе с 13 по 22 февраля. Домой вернулась через Хельсинки. А 5 марта у неё поднялась температура, 8 числа она обратилась за медицинской помощью. Врачи скорой уточнили страну пребывания, воспоминание о встречах и разговорах с китайскими туристами обеспечили девушке двухнедельный карантин в изолированном боксе Боткинской больницы.

Отметим, что Минздрав на фоне распространения коронавирусной инфекции называл в числе стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Таиланда в списке пока нет. При этом в королевстве подтверждены 50 случаев заболевания. Вылечились 33 человека, один скончался.

К 9 марта количество заболевших Covid19 в России достигло 20 человек. Все новые случаи привезены из Италии. В Петербурге два случая заражения. Заболевание протекает у них в легкой форме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

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