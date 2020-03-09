В петербургской больнице Боткина пополнение. Подозреваемая в коронавирусе прилетела из страны, которой нет в списке неблагополучных
Жительница Петербурга вернулась из королевства Таиланд и оказалась под медицинским наблюдением в больнице им. Боткина. Врачей заинтересовали ее контакты с китайскими гражданами.
Как рассказала «Фонтанке» 9 марта Екатерина, она была в Паттайе с 13 по 22 февраля. Домой вернулась через Хельсинки. А 5 марта у неё поднялась температура, 8 числа она обратилась за медицинской помощью. Врачи скорой уточнили страну пребывания, воспоминание о встречах и разговорах с китайскими туристами обеспечили девушке двухнедельный карантин в изолированном боксе Боткинской больницы.
Отметим, что Минздрав на фоне распространения коронавирусной инфекции называл в числе стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Таиланда в списке пока нет. При этом в королевстве подтверждены 50 случаев заболевания. Вылечились 33 человека, один скончался.
К 9 марта количество заболевших Covid19 в России достигло 20 человек. Все новые случаи привезены из Италии. В Петербурге два случая заражения. Заболевание протекает у них в легкой форме.