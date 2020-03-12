FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
74.03р83.66р
12.03.2020 19:38
0
Печать

В России выявили ещё шесть случаев заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек. Об этом сообщил вечером 12 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Все они привезли коронавирус из-за рубежа в последние две недели. По данным штаба, трое подцепивших COVID-19 граждан прилетели в Россию рейсом Бергамо — Москва 1 марта. Пассажиров того рейса (DP-804) просят самоизолироваться и предупредить медиков, передаёт РБК.

Заражённые находятся в инфекционных боксах под присмотром медиков.

Из 34 заболевших двух граждан КНР, одного россиянина, а также граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, уже выписали. Напомним, в Петербурге подтверждено два случая, почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей.

Где и как провериться на коронавирус в Петербурге

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний