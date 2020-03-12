В России выявили ещё шесть случаев заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек. Об этом сообщил вечером 12 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Все они привезли коронавирус из-за рубежа в последние две недели. По данным штаба, трое подцепивших COVID-19 граждан прилетели в Россию рейсом Бергамо — Москва 1 марта. Пассажиров того рейса (DP-804) просят самоизолироваться и предупредить медиков, передаёт РБК.

Заражённые находятся в инфекционных боксах под присмотром медиков.