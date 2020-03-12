Парламент Исландии переходит на специальный режим из-за коронавируса

В частности, теперь парламентариям разрешено не посещать рабочие встречи комитетов лично, а присутствовать на них удаленно. Кроме того, законотворцев попросят быть за пределами главного зала для обсуждений и голосований в то время, когда им не нужно выступать с речью или высказывать мнение касательно законопроекта. Вице-президенты страны будут посещать парламент по очереди, чтобы снизить риск заражения.

«Также мы откладываем в сторону все дела, которые не являются срочными и могут подождать. В работе остаются только заявления, требующие краткосрочной реакции на ситуацию», — рассказал Смаури МакКартни.

По данным исландского Директората по здравоохранению, на 12 марта в стране зарегистрировано 109 зараженных, 900 в карантине. Двое уже восстановились и вернулись домой. Ещё 700 человек находятся в карантине. Почти все они вернулись с отдыха в северной части Италии. По данным на 2019 год, население Исландии составляет около 386 000 человек.