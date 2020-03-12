Где отдохнуть на майские. Какие страны пока еще свободны от коронавируса

Появившийся в Китае коронавирус всего за несколько месяцев успел перерасти в глобальную пандемию, которая закрывает для путешественников рейсы, страны и целые направления. «Фонтанка» присмотрелась к карте мира, чтобы понять, где можно провести отпуск без страха за свое здоровье.

Число государств, где выявлены заболевшие коронавирусом, увеличилось до 114, что существенно сужает возможность для спокойного отдыха. Азия из-за близости Китая отпала одной из первых. Япония и Южная Корея сразу приняли удар на себя. В конце февраля Россия сократила авиасообщение по азиатскому направлению. Для бескоронавирусного отдыха здесь остались страны Средней Азии и Северная Корея. При этом Казахстан уже начал готовиться к нашествию, поэтому отдохнуть тут, скорее всего, не получится.

Фото: «Фонтанка.ру»

Чуть позже вирус пробрался в популярную Юго-Восточную Азию — Таиланд, Камбоджа и Индонезия фиксируют рост заразившихся. Из стран региона интерес для путешественников сейчас могут представлять разве что Лаос и Бирма (она же Мьянма), которые далеко не Таиланд при всей самобытности. Если говорить о соседней Океании, тот тут без 2019-nCoV остались только Папуа — Новая Гвинея, столица которой Порт-Морсби регулярно входит в список самых криминальных городов мира, и крошечное государство Восточный Тимор, которое порадует вас фантастической нетронутой природой, но полным отсутствием сервиса и огромными ценами. На Аравийском полуострове без коронавируса остался только Йемен, где продолжается гражданская война. Кроме того, популярные Индия и Турция также пали под натиском 2019-nCoV.



Вернемся в более близкую к нам Европу, вся территория которой захвачена эпидемией. Одна из самых популярных стран среди россиян для посещения и траты денег — Италия — больше всех пострадала от коронавируса. Сейчас там вводится жесточайший карантин, а летать на Апеннины отказываются даже европейцы. Под ударом другие популярные направления — Германия, Франция, Австрия, куда российские авиакомпании уже закрывают полеты. Популярные курорты Португалия, Хорватия, Греция, Болгария уже поражены пандемией. Роспотребнадзор требует пройти карантин после поездок в Италию, Германию, Францию, Испанию, Швейцарию, Норвегию и Великобританию. В Европе осталась одна страна, которую можно считать островком спокойствия — это Черногория. По данным на 12 марта, Минздрав республики не нашел ни одного заболевшего. Дотянут ли черногорцы до сезона отпусков — большой вопрос. В Южную Америку вирус пробрался через Бразилию, а затем быстро захватил власть на континенте, оставив лишь небольшие островки в виде раздираемой беспорядками Венесуэлы и ее соседки Гайаны, а также каким-то чудом оставшегося без заболевших Уругвая. В Центральной Америке для путешественников выбор невелик — это Никарагуа и Гватемала. Куба отпала накануне. А вот Северная Америка уже вся во власти коронавируса.

