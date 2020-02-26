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26.02.2020 17:03
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Закрытие авиасообщения с Кореей, запрет на визы и тысячи россиян под наблюдением. Голикова анонсировала меры против коронавируса

Российский вице-премьер рассказала о дальнейших шагах российских властей для борьбы с распространением в стране 2019-nCoV.

«Принято решение с 1 марта закрыть авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры» из-за коронавируса», — цитирует 26 февраля заявление Татьяны Голиковой ТАСС.

По ее словам, ситуация в этой стране вызывает беспокойство. Так, Южная Корея обогнала Японию в борьбе за звание самого пострадавшего от коронавируса государства после Китая. Сейчас там диагностировано более тысячи заболевших.

При этом вице-премьер посетовала на то, что сложно ввести аналогичные ограничения в отношении европейского рекордсмена по числу зараженных — Италии, так как эта стран входит в ЕС. С Ираном, где число пораженных вирусом людей выросло до 139, авиасообщение продолжится, однако вводится запрет на выдачу виз гражданам этой исламской республики. Россиянам вице-премьер рекомендует не ездить в страны, где распространяется инфекция.

При этом Голикова подчеркнула, что профилактика продолжится и внутри страны. Так, всех заболевших пневмонией обяжут пройти тест на коронавирус. По ее оценкам, в РФ 8,1 тысячи человек уже находятся под наблюдением.

Голикова резюмировала, что Россия остается в «полной готовности» для борьбы с 2019-nCoV, добавив, что «возможность заноса коронавируса возрастает». Российские специалисты получили штамм коронавируса. Оперативный штаб продлил ранее введенные ограничения до 1 апреля.

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Комментарии (4)

Stiff_21
Мне тут приснился сон, что межгалактический геостратег короновирус подхватил и слёг.
BrotherRabbit
Аэрофлот обладает магической способностью убивать вирус?
hedgehog_
огласите прейскурант. почем нынче пцр на коровавирус?
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