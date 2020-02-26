Коронавирус путешествует по миру. Заболевание добралось до Латинской Америки, россияне остаются в карантине на Канарах
Первый случай заболевания 2019-nCoV зафиксирован в Бразилии после того, как гражданин этой страны вернулся из Европы. В ЕС коронавирус добрался уже до Пиренейского полуострова.
«У 61-летнего мужчины из Сан-Паулу обнаружены симптомы COVID-19. Ранее он вернулся из поездки по северной Италии, где находился почти две недели», — сообщает 26 февраля DW.
На днях власти Бразилии усилили контроль для прибывающих из Европы. Особое внимание уделяют рейсам из Италии, Германии и Франции. Другие страны Латинской Америки поспешили последовать примеру крупнейшего государства региона.
Испанский минздрав рапортует о том, что первый подтвержденный случай коронавируса был выявлен в Мадриде. «У 24-летнего мальчика, который ездил в северную Италию, тест дал положительный результат. Он был помещен в больницу Карлоса III, где есть специализированный изолятор», — сообщает 26 февраля издание El Pais. Кроме того, испанские власти констатируют ухудшение ситуации на Канарах, где накануне из-за больного итальянца тысяча человек были заблокированы в отеле. Сейчас на Тенерифе выявлено уже 4 случая. Посольство РФ выяснило, что в злополучном отеле находится супружеская пара из России. Дипломаты заверили, что держат ситуацию «на контроле».