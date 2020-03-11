Петербургская кёрлингистка с инвалидностью стала чемпионкой мира

На групповом этапе соревнований сборная России с 6 победами и 5 поражениями заняла пятое место и вышла в плей-офф турнира. В плей-офф россияне нанесли поражение сборной Норвегии, в полуфинале выиграли у Китая.

Чемпионат проходил в ШвейцарииВ нём приняли участие команды из 12 стран: Канады, России, Китая, Чехии, Эстонии, Кореи, Латвии, Норвегии, Шотландии, Словакии, Швеции и Швейцарии.

Петербургская спортсменка с инвалидностью Анна Карпушина впервые в истории петербургского кёрлинга на колясках стала победительницей чемпионата мира в составе сборной России.

В финальной игре сборная России встретилась с командой Канады и одержала победу. Золотые медали чемпионата мира завоевали: Виталий Данилов, Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Дарья Щукина и Анна Карпушина.

Петербургская спортсменка Анна Карпушина впервые участвовала в чемпионате мира, а её медаль – первая награда такого ранга по кёрлингу на колясках в спортивной истории города, рассказали в Благотворительном фонде «ТОЧКА ОПОРЫ», который оказывает поддержку петербургским спортсменам с инвалидностью.

«Впечатления зашкаливают. Я очень рада, что могла защищать честь нашей страны! И это открывает для меня большие перспективы на участие в Паралимпийских играх 2022 года», - поделилась своими впечатлениями Анна Карпушина.

Сборная же России в четвёртый раз стала призером чемпионата мира. Ранее победы были одержаны в 2012, 2015 и 2016 годах.