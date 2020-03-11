В Китае вылечили 76% заболевших коронавирусом. Италия просит у Поднебесной помощи

Свыше 76% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае вылечились и были выписаны. Об этом 11 марта пишут РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.



В больницах страны в общей сложности остаются около 16 тысяч пациентов. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 778 человек, из них 61 475 излечились и были выписаны из больниц. В стационарах остаются еще 16 145 человек, из них 4 492 в тяжелом состоянии. Эпидемия унесла жизни уже 3158 человек.

