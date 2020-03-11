В Китае вылечили 76% заболевших коронавирусом. Италия просит у Поднебесной помощи
Свыше 76% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае вылечились и были выписаны. Об этом 11 марта пишут РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
В больницах страны в общей сложности остаются около 16 тысяч пациентов. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 778 человек, из них 61 475 излечились и были выписаны из больниц. В стационарах остаются еще 16 145 человек, из них 4 492 в тяжелом состоянии. Эпидемия унесла жизни уже 3158 человек.
Если за эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается ( за сутки в стране было выявлено лишь 24 новых случая заражения, из которых 10 случаев были завозными из других стран), то в Италии, которая вышла на второе место по заболеваемости, все, по-прежнему, тяжелое положение. В настоящее время в стране зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончались.
В Италии, как пишут РИА Новости со ссылкой на главу МИД Италии Луиджи Ди Майо , наблюдается острая нехватка медицинских товаров. Там надеются на то, что Китай сможет оказать помощь.
Тем временем, первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Турции, на Ямайке и в Боливии.