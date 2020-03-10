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10.03.2020 09:58
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Путин: «Сталин — тиран, но прямым контактом с Гитлером себя не запятнал»

Президент России назвал чушью слова европейских чиновников об одинаковой ответственности за развязывание Второй мировой войны Гитлера и Сталина.

«Это недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут чушь в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером», — заявил в рамках очередного выпуска программы ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства 10 марта.

Ранее президент заявил, что Россия потеряла в войне 27 млн человек, но, если к нам снова придут «с мечом», то «можем и повторить».

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Комментарии (14)

Петр Петров
В стране Амба!!, а он за старое!!
Прям как Галкин
skorobudu
Скорее уж Гитлер не запятнал себя личным контактом со Сталиным. Гитлер, по крайней мере, свой народ голодом не морил, и не расстрелял половину взрослого населения.
260566471
Так и не находятся "спич-райтеры", проще консультанты по выступлениям для Верховного лидера ордена....то у него "черти морские" ( гермофродит питающийся падалью), то "скрепы", то радостная новость про "рай" всем "скрепоносцам". Можно вопросик ..а Гитлер на запятнал себя общением со Сталиным ? Это с какой стороны посмотреть. Можно для интереса просто сравнить благосостояние народа Германии и СССР на период 1941 года. Сколько умерло от голода в Украине и СССР ? 7-8 миллионов ? Своих детей ели. Это только первое, что на память приходит.
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