Путин: «Сталин — тиран, но прямым контактом с Гитлером себя не запятнал»

260566471 10 Мар 2020 в 10:42 10 Мар 2020 в 10:42

Так и не находятся "спич-райтеры", проще консультанты по выступлениям для Верховного лидера ордена....то у него "черти морские" ( гермофродит питающийся падалью), то "скрепы", то радостная новость про "рай" всем "скрепоносцам". Можно вопросик ..а Гитлер на запятнал себя общением со Сталиным ? Это с какой стороны посмотреть. Можно для интереса просто сравнить благосостояние народа Германии и СССР на период 1941 года. Сколько умерло от голода в Украине и СССР ? 7-8 миллионов ? Своих детей ели. Это только первое, что на память приходит.