Путин: «Сталин — тиран, но прямым контактом с Гитлером себя не запятнал»
Президент России назвал чушью слова европейских чиновников об одинаковой ответственности за развязывание Второй мировой войны Гитлера и Сталина.
«Это недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут чушь в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером», — заявил в рамках очередного выпуска программы ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства 10 марта.
Ранее президент заявил, что Россия потеряла в войне 27 млн человек, но, если к нам снова придут «с мечом», то «можем и повторить».