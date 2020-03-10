Совфед хочет ввести штрафы для соцсетей и поисковиков за распространение противоправного контента
Законопроект о наказании рублем для соцсетей и интернет-компаний за распространение противоправного контента разрабатывается в недрах комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Как сообщает 10 марта «Коммерсант», сенаторы уверены, что таким образом защитят детей от информации о наркотиках и экстремизме.
Два года назад подобная иницатива не получила своей реализации.
По данным издания, не все компании согласны с такой инициативой. Так в Mail.ru Group уверены, что законопроект противоречит правам человека на поиск и получение информации, которые закреплены в Конституции. В компании заявили, что модераторы и так ежедневно вручную удаляют сотни тысяч опасных и противоречащим правилам площадки постов.
5 марта на заседании Общественной палаты РФ директор ЛБИ Екатерина Мизулина отмечала, что в настоящее время дети в российских регионах продолжают сталкиваться в интернете с большим количеством запрещенной информации.