Совфед хочет ввести штрафы для соцсетей и поисковиков за распространение противоправного контента

Законопроект о наказании рублем для соцсетей и интернет-компаний за распространение противоправного контента разрабатывается в недрах комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Как сообщает 10 марта «Коммерсант», сенаторы уверены, что таким образом защитят детей от информации о наркотиках и экстремизме.



Два года назад подобная иницатива не получила своей реализации.



По данным издания, не все компании согласны с такой инициативой. Так в Mail.ru Group уверены, что законопроект противоречит правам человека на поиск и получение информации, которые закреплены в Конституции. В компании заявили, что модераторы и так ежедневно вручную удаляют сотни тысяч опасных и противоречащим правилам площадки постов.

