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10.03.2020 08:16
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Совфед хочет ввести штрафы для соцсетей и поисковиков за распространение противоправного контента

Законопроект о наказании рублем для соцсетей и интернет-компаний за распространение противоправного контента разрабатывается в недрах комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Как сообщает 10 марта «Коммерсант», сенаторы уверены, что таким образом защитят детей от информации о наркотиках и экстремизме.

Два года назад подобная иницатива не получила своей реализации.

По данным издания, не все компании согласны с такой инициативой. Так в Mail.ru Group уверены, что законопроект противоречит правам человека на поиск и получение информации, которые закреплены в Конституции. В компании заявили, что модераторы и так ежедневно вручную удаляют сотни тысяч опасных и противоречащим правилам площадки постов.

5 марта на заседании Общественной палаты РФ директор ЛБИ Екатерина Мизулина отмечала, что в настоящее время дети в российских регионах продолжают сталкиваться в интернете с большим количеством запрещенной информации.

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Комментарии (3)

Владимир Максимов
Зажравшиеся себя плохо чувствует, когда граждане упоминают "госдуру" вместо госдумы?
Петр Петров
Расследования Навального мешают сохранять легитимность
aaignat
Ещё одна мизулина. Вы их там по фамилии набираете что ли?
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