Однофамилицу «африканского Гитлера» обокрали в Петропавловской крепости
Туристка из Южно-Африканской Республики стала жертвой петербургских карманников. Пострадавшая носит фамилию самого знаменитого расиста за всю историю ЮАР.
Как стало известно «Фонтанке» 9 марта, накануне вечером в полицию обратилась 66-летняя Элен Тербланш. Двумя днями ранее она приехала посмотреть город и остановилась в отеле «Золотой век» на набережной реки Фонтанки. В предпоследний день своего небольшого путешествия она решила посетить Петропавловскую крепость. После прогулки по историческому месту она не нашла в сумке 750 евро и 48 тысяч рублей.
На граждан ЮАР фамилия заявительницы действует как красная тряпка. Эжен Ней Тербланш был южноафриканским ультраправым политиком, идеологом белого расизма, основателем Движения сопротивления африканеров. Весной 2010 года его убили собственные фермеры с помощью мачете и дубины. Тербланш задолжал им зарплату.