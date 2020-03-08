Bloomberg: Эр-Рияд увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК. Об этом 8 марта со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, пишет ТАСС.

По его данным, в марте королевство добывает порядка 9,7 млн баррелей нефти в сутки, однако намерено увеличить объемы добычи в апреле до 10 млн баррелей. Источники на условиях анонимности также сообщили, что представители Саудовской Аравии заявили о готовности в случае необходимости нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки.