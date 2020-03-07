В Петербурге задержали кладовщика магазина «Красное&Белое» после кровавой расправы с грузчиком

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в непростых рабочих отношениях между сотрудниками сети алкомаркетов в Петербурге. Грузчик магазина был убит после того, как не пожелал выходить на смену.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, накануне утром оперативники уголовного розыска встретили 27-летнего кладовщика магазина «Красное&Белое» на пороге квартиры на улице Первого Мая в Парголово. Из дома он уехал подозреваемым по делу об убийстве своего подчиненного.

По версии следствия, несколькими часами ранее он ударил ножом 28-летнего грузчика у парадной на Комендантском проспекте и сбежал. Ранение оказалось смертельным. Коллега погибшего рассказал полицейским, что драке предшествовал спор о рабочих часах. По его словам, грузчик разругался с начальником из-за нежелания выходить на смену.