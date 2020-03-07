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07.03.2020 13:10
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В Петербурге задержали кладовщика магазина «Красное&Белое» после кровавой расправы с грузчиком

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в непростых рабочих отношениях между сотрудниками сети алкомаркетов в Петербурге. Грузчик магазина был убит после того, как не пожелал выходить на смену.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, накануне утром оперативники уголовного розыска встретили 27-летнего кладовщика магазина «Красное&Белое» на пороге квартиры на улице Первого Мая в Парголово. Из дома он уехал подозреваемым по делу об убийстве своего подчиненного.

По версии следствия, несколькими часами ранее он ударил ножом 28-летнего грузчика у парадной на Комендантском проспекте и сбежал. Ранение оказалось смертельным. Коллега погибшего рассказал полицейским, что драке предшествовал спор о рабочих часах. По его словам, грузчик разругался с начальником из-за нежелания выходить на смену.

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Комментарии (3)

nuga
Кладовщика сделали начальником грузчика? Охринеть от организации горизонтали. Грузчик и кладовщик должны подчинятся завскладу,но тот видимо не наточил ножей и топоров для расправы по трудовым спорам. Ну и порядочки у этих торгашей бухлом,перепились все и лыка не вяжут.Ты меня не уважаешь? Получи ножом!
Suricata
А может это друг его порезал? А на начальника все свалить хочет.
Brevnault
Ох уж эти трудовые споры... Теперь в магазине 2 вакансии.
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