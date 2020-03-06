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06.03.2020 22:12
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Мишустин запретил авиатранзит иностранцев из Ирана через РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно запретить «Аэрофлоту» и другим осуществляющим рейсы из Ирана авиакомпаниям провозить иностранцев и лиц без гражданства из этой страны транзитом через Россию, следует из распоряжения премьера, опубликованного на сайте правительства.

«Росавиации в суточный срок проинформировать публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" и иные соответствующие авиакомпании о временном запрете перевозки иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Исламской Республики Иран в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации (в рамках статьи 31 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”)”, — говорится в распоряжении.

С 28 февраля в России уже введен запрет на регулярные и чартерные рейсы в Иран в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. При этом запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и иранскую Mahan Air, которые продолжают полеты.

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