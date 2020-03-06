Китайские и американские ученые заявили, что у детей нет «защиты от коронавируса». Они рискуют наравне со взрослыми
Международная группа исследователей заявила о том, что дети могут заразиться коронавирусом с такой же вероятностью, как и взрослые. Специалисты из США и Китая наблюдали за заболевшими и их ближним кругом и выяснили, что особой защиты против 2019-nCoV у несовершеннолетних не существует.
Как 6 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайский портал Bloom, учёные обнаружили, что дети в возрасте до 10 лет были так же восприимчивы к инфекции, как и люди других возрастных групп. После контакта с заражёнными вирус подхватили 7% несовершеннолетних и 8% взрослых, а наибольшему риску подверглись родные, жившие с переносчиками под одной крышей. Они заражались в шесть раз чаще, чем, например, их знакомые, контактировавшие с больными в других местах.
Отмечается, что исследование, в котором приняли участие 1677 человек, важно как доказательство того, что закрытие школ на карантин может быть эффективной мерой. По статистике, на которую до этого опирались учёные, чаще других от пневмонии нового типа страдают люди старшего возраста. В пятницу число заразившихся в мире стало больше 100 тысяч. От инфекции умерли 3,4 тысячи человек, коронавирус охватил 95 стран. В России 6 марта зафиксировано 6 новых случаев. Первое заражение в Петербурге было выявлено накануне, на карантин отправили больше 700 человек.