Китайские и американские ученые заявили, что у детей нет «защиты от коронавируса». Они рискуют наравне со взрослыми

Международная группа исследователей заявила о том, что дети могут заразиться коронавирусом с такой же вероятностью, как и взрослые. Специалисты из США и Китая наблюдали за заболевшими и их ближним кругом и выяснили, что особой защиты против 2019-nCoV у несовершеннолетних не существует.



Как 6 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайский портал Bloom, учёные обнаружили, что дети в возрасте до 10 лет были так же восприимчивы к инфекции, как и люди других возрастных групп. После контакта с заражёнными вирус подхватили 7% несовершеннолетних и 8% взрослых, а наибольшему риску подверглись родные, жившие с переносчиками под одной крышей. Они заражались в шесть раз чаще, чем, например, их знакомые, контактировавшие с больными в других местах.

