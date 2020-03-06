В Смольном попросили чиновников не выезжать за границу из-за коронавируса

Всем чиновникам Петербурга рекомендовано перенести заграничные поездки из-за коронавируса. Если же переиграть свои планы не получается, то хотя бы учитывать рекомендации Министерства здравоохранения.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, это следует из письма, которое было разослано всем руководителям исполнительных органов власти Петербурга — главам администраций, председателям комитетов, вице-губернаторам и другим. Документ подписан председателем комитета по здравоохранению и его коллегой из комитета по внешним связям.



«Просим информировать сотрудников возглавляемых Вами исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений и организаций о необходимости тщательно оценивать возможные риски инфицирования C0VID-19 при планировании поездок в страны, где зафиксированы случаи заболевания (Китай, Республика Корея, Италия, Иран, ФРГ, Испания, Франция, Великобритания, Япония, Сингапур, ОАЭ и другие). Рекомендуем перенести поездки в указанные страны на более поздние сроки», — говорится в письме.

Более чем из сотни тысяч заболевших 55,7 тыс. вылечились, смертью закончилась борьба с вирусом для 3,4 тыс. человек. Второе место после Китая (80,5 тыс. случаев), который стал очагом распространения COVID-19, по количеству заразившихся занимает Южная Корея (6,6 тыс.). Следом за ней идут Иран (4,7 тыс.) и Италия (3,9 тыс., из них 148 умерли). Коронавирус охватил уже 95 стран. Так, например, 6 марта первый заболевший был выявлен в Ватикане, в резиденции папы римского.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших Covid-2019 перевалило за 100 тысяч.

