Студентка с травмами госпитализирована из карантинного общежития СЗГМУ им. Мечникова
Врачи скорой помощи забрали в больницу студентку из закрытого на карантин общежития СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения. Девушка получила травмы в первый же день предстоящего двухнедельного заточения.
«Одна девочка споткнулась и упала. На её пути оказалась тумбочка. Она рассекла бровь. Приезжала скорая помощь. Пришлось госпитализировать и наложить швы. Она сейчас не в общежитии. Мы за неё переживаем, но это не связано с нашей основной проблемой», — рассказал «Фонтанке» 6 марта проректор вуза Алексей Силин.
Также он сообщил, что в здании выросло число студентов, которые находятся под наблюдением — с 703 до 728 человек. Некоторые вернулись с работы уже в закрытое общежитие. Все чувствуют себя нормально, и других происшествий нет.
Напомним, что после госпитализации из общежития первого заболевшего коронавирусом студента Рикардо его обитатели перешли на дистанционные программы обучения. Студентов в общежитии снабжают водой и едой. Как выглядит карантин снаружи, смотрите в нашем фоторепортаже.