Студентка с травмами госпитализирована из карантинного общежития СЗГМУ им. Мечникова

Врачи скорой помощи забрали в больницу студентку из закрытого на карантин общежития СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения. Девушка получила травмы в первый же день предстоящего двухнедельного заточения.



«Одна девочка споткнулась и упала. На её пути оказалась тумбочка. Она рассекла бровь. Приезжала скорая помощь. Пришлось госпитализировать и наложить швы. Она сейчас не в общежитии. Мы за неё переживаем, но это не связано с нашей основной проблемой», — рассказал «Фонтанке» 6 марта проректор вуза Алексей Силин.

